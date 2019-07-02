美陸軍加速研發各類型傾轉旋翼直升機

美國著名直升機製造商卡蘭(Karem)飛機公司最近獲選為美陸軍新直升機競標開發商之一，該公司並宣布與諾格公司(Northrop Grumman)及雷神公司(Raytheon)合組開發團隊，參加這項美軍未來攻擊偵察直升機(FARA)的原型開發。該團隊可能以其獨特的主動變速轉子技術──即類似V-22魚鷹傾轉旋翼機──的構型參與原型競標，如果獲選，將是美軍除陸戰隊與空軍之外第3個採用此類設計的軍種。

據《防務新聞》報導，目前參與陸軍未來攻擊偵察直升機競賽的開發商團隊共有5組，雖然目前每組團隊將在2020年初提出的原型設計方案還未明朗，但該團隊宣布這3家公司合作將運用數十年來的知識與技術研發出最好的直升機。最近卡蘭公司研發主攻一種稱為「獨特的主動變速轉子技術」，這種技術是過去10年與美陸軍合作開發出來，未來可能用於新團隊的開發技術骨幹。

美軍新一代的未來攻擊偵察機計畫將於2023年製造原型機。（圖／卡蘭飛機公司）

卡蘭公司聲明指出，將倚重諾格公司在載人及無人軍用飛機開發的經驗，並結合其系統整合與生產製造的專業知識，加上雷神公司的系統架構、任務設備和武器科技，整個團隊的技術研發能力非常強大。

報導說，卡蘭曾經是陸軍聯合多角色技術展演(JMR TD)專案飛行器的2組競標開發商之一，但其提供的方案最後落選。但陸軍也給予另一項份較小的技術開發合約，讓他們繼續完善該公司擁有的獨特技術。

JMR TD計劃是陸軍一項名為「未來遠程突襲機」(FLRAA)計劃的一部份，FLRAA目的在取代現有UH-60黑鷹(Black Hawks)和AH-64阿帕契(Apache)直升機，它與西科斯基的SB-1挑戰王(Defiant)同軸直升機和貝爾(Bell)公司V-280勇猛(Valor)傾轉旋翼飛機之間並無直接競爭關係，但都會屬於FLRAA計劃。

報導說，這次參與競爭的除卡蘭─諾格─雷神團隊之外，還包括AVX-L-3通信系統整合團隊，貝爾─波音─西科斯基團隊，陸軍將選擇兩個方案在2023年做出原型機，然後再從其中選出一種進行生產，量產可能會在2028年開始，但軍方希望加快進程。

(中時電子報)