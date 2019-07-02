2019年 本籍培訓空服學員招募預告。（圖/翻攝長榮官網）

長榮航空空服員罷工進入第13天，勞資今舉行罷工後第2次協商，尚未傳出進展，長榮航空已在官網悄悄公布「2019年本籍培訓空服學員招募預告」訊息，宣布近日將啟動徵才，請有意者隨時留意長榮航空人才招募專區。長榮證實，預計本周將展開本籍培訓空服學員招募，預計200名。另外，也計畫在明年2月前招募161名外籍空服員。

長榮航空總經理孫嘉明在6月24日的股東會上指出，今年有招募新的空服員的計畫，而且要招募男空服員，首波由地勤人員轉任。此外，招考時會把空服員的工作性質講清楚，希望考生不要來了才認為「被騙」。

長榮證實，因應運能需求，2019年國籍第一次空服學員招募作業預計於本周開始，相關招募預告已公布在本公司全球資訊網之「旅遊公告與航班訊息」，歡迎對航空業懷抱熱忱的青年朋友，之後可至人才招募專區查詢相關資訊，此次預計招募人數約200人，預定自11月起分梯次報到。

據悉，長榮也已計畫在明年2月前招募161名外籍空服員，其中越南籍65人已完成報到，日籍預計在今年8月招募48人，泰國籍預計明年2月招募48人。

(中時 )