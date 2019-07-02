涉嫌偷拍的吳姓攝影師最後向被害女模認錯並向警方坦承偷拍。〔翻拍自臉書〕

在外拍攝影圈內有相當知名度的吳姓攝影師，日前邀約3名女嫰模到西門町一家旅店拍攝「COSPLAY」，卻在浴室內暗裝針孔偷拍女模更衣畫面，女模發現有異揭穿吳某，吳當場帶著記憶卡落荒而逃，女模不甘受辱報警查辦，警方日前循線通知吳某到案依法函送法辦。

據查，28歲的吳姓男子目前任職某知名電信公司，因嗜好外拍攝影，經常出入各外拍現場，在外拍界有相當知名度。

日前，吳某邀約3名女嫰北上到西門町一家旅館，進行「COSPLAY」角色扮演外拍，3女依約抵達旅店與吳某會合後，隨即更衣換上角色扮演服飾供吳拍攝，待拍完，女模進到浴室更衣時，發現掛衣架的膠帶脫落，牆面露出一個小洞，洞內竟暗藏一個針孔監視器，吳某當場見事跡敗露，匆忙帶著記憶卡落而逃，女模懷疑被偷拍不雅畫面，隨向警方報案。

警方受理後循線找到吳某到案說明，但吳某起先矢口否認偷拍，並稱記憶卡遺失，警方查無實據下只好將吳某先行請回。但事後吳某卻傳短訊向女模們認錯，並表示這個事件已被父母親知道，父親因身體不好，不知受不受得了打擊，吳某願意坦承案行，並承認有記憶卡。隨後，吳某自行再回警局坦承犯行，並交出2張記憶卡。

警方經檢視記憶卡內容，發現吳某涉嫌從今年5月起就開始利用邀約外拍機會偷拍女模更衣畫面，除了先前3名女嫰模以外，還有一名未成少女被害，警方詢後依妨害祕密、兒少法等罪嫌函送法辦。

(中時 )