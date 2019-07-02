「人怕出名豬怕肥」當網紅的代價，雖然可以滿足聲名大噪，也賺飽荷包，但是走紅後，過去的身份可能也同時被起底。一名前科累累的男子，就以為逃往泰國隱居不會被認出，為了掩飾身分還娶了當地女子為妻，未料，最近因為幫老婆賣烤雞，賣得太紅火炒熱了網路，成了網紅後的代價是被認出他的真實身份，泰國移民單位找上門將他逮捕。

據泰國體報導，這名德國籍34歲男子叫馬克西米蘭（Fernsebner Maximilian）因被通緝逃到泰國，在泰國呵叻府巴沖縣娶妻躲避追捕。當地警局查出，馬克西米蘭因在網上販毒而遭國際刑警通緝，而在那之前，他曾犯下過多種罪行，包括搶劫、盜竊、私藏及傳播兒童色情資源等。

後來他潛入泰國，還娶了泰國妻子，最近因為在巴沖縣路邊幫妻子賣烤雞而爆紅網路，甚至有多家電視臺請他做節目，但他也因此重新走進移民局和警方的視線。

德國籍男子萬萬沒想到，因為賣烤雞成網紅，卻被查出通緝的身份。（翻拍自泰國網路）

在警方對馬克西米蘭展開追緝的前兩天，他都藏在巴沖縣政府背後的潟湖內，用一根塑膠管幫助呼吸。直至第3天，他實在忍受不了，便發短訊給遠在德國的母親說明要自首的決定，但要求偵查人員撤離，讓德國駐泰國大使館接手。

報導指出，事實上，馬克西米蘭早在2017年便已潛入泰國，但那時候國際刑警的通緝令還沒有送達泰國，後來又有新聞說他已經離開泰國，因此事態也逐漸平息。然而，馬克西米蘭隨後卻偷偷划船潛回泰國，甚至利用與泰國女子成家掩人耳目，卻因一同賣烤雞而自投羅網。

(中時電子報)