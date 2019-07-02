重量級選秀節目《聲林之王2》延續第一季聲勢，找來導師林宥嘉、蕭敬騰兩位天王級持續坐鎮和新生代女主持人Lulu加持，加上多位華語圈知名歌手擔任飛行導師，第一集就邀來天后陶晶瑩、帥到分手的周湯豪、熱血街舞少年劉隽。之後還將邀請韓團Got 7成員王嘉爾令人相當期待。

《聲林之王2》今（2）日開錄，主持人黃路梓茵（中）、導師林宥嘉（左）、蕭敬騰（右）都現身記者會。（圖／記者盧禕祺攝）

《聲林之王》第一季創下上億次觀看次數紀錄，播出之後，獲得全球觀眾關注，紛紛詢問報名資訊。最後經過了海內外共7場實體海選，超過萬人報名，加上經紀公司推薦，篩選出71組、73名參賽者，14位海外選手遍佈各地，包括馬來西亞、泰國、加拿大，南韓、中國、香港、加勒比海。

本季參賽選手各個來頭不小，除了有入圍本屆金曲獎最佳新人獎的歌手王艷薇外，只有19位是純素人，其他不是有經紀公司，就是有出道或表演經驗，高手強強廝殺對決，也期待能激發出新的火花。

導師林宥嘉（左）、蕭敬騰（右）也以過來人身分提點參賽者。（圖／記者盧禕祺攝）

導師蕭敬騰則希望選手們真誠就好，「剛站上台的人，沒辦法要求他們有多少東西可以給我們，只要讓我們看到真誠以及正面向上的力量，希望他們都是帶著真誠去面對每一次的演出，並且珍惜身邊所有人，這樣就足夠了。」林宥嘉則建議選手：「面對人生大事請做好一切準備，並好好享受這個過程，加油！」《聲林之王2》也將於8月24日（六）在中天綜合台起，每週六晚間8點播出，敬請期待。

《聲林之王2》記者會直播影片

(中時電子報)