只剩下一個遠鏡頭背影。(取自微博)

20190628中天新聞 「我們不再是我們」 范冰冰、李晨宣布分手！

大陸女星范冰冰去年捲入陰陽合同逃稅案，不僅遭重罰台幣40億天價罰款，連帶也讓她演紅極一時的演藝事業跌入谷底，傳出遭大陸官方封殺3年。現在范冰冰更被直擊與李晨宣布分手3天後，又一同約會吃泰國菜，讓外界質疑她「假分手真復出」，只是從央視近日舉動來看，范冰冰復出之日似乎還有得等！

范冰冰上月27號在官方微博宣布與李晨4年情斷，分手不過3天，就被直擊與前男友李晨一同約會用餐的畫面，早前還傳出懷孕、包養疑雲，頻頻佔據新聞版面，引來外界質疑她分手是假，為了炒新聞趁勢復出才是真。

不過范冰冰若真想復出，還得看大陸官方同不同意，因為有大陸網友發現，昨日央視電影頻道在播出電影《建黨偉業》，將片中范冰冰所飾演的「隆裕太后」鏡頭刪得乾乾淨淨，一點也不剩，引起陸網友熱議，「還好，央視剪掉，說明系統內部還是有封殺通知的」、「話題女王，想盡一切手段來炒作～分手，懷孕，包養，然後一系列的曝光炒作，為複出大戲做足了蹩腳的公關戲…奈何沒用，央視繼續封殺，點讚」。

(中時電子報)