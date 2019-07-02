航太總署將測試獵戶座太空船的緊急火箭，飛行時間3分鐘。(圖/NASA)

美國航太總署NASA在7月2日舉行獵戶座太空艙(Orion spacecraft)的緊急火箭(Ascent Abort-2,AA-2)測試，如果一切按計劃進行，AA-2緊急火箭會帶著獵戶座太空艙起飛55秒，此時太空艙高度約在9450公尺，然後在27秒後火箭與太空艙脫離，於是太空艙返回地球，全程時間大約3分鐘。

Orion, Ascent Abort-2 Flight Test (AA-2) preview of April 2019 flight at NASA's Kennedy Space Center

太空網(Space.com)報導，NASA官員表示，獵戶座太空船是美國航太總署研發中的載人太空船，是繼太空梭之後，航太總署另一個重點研發計畫。雖然與太空梭相比，獵戶座太空船比較不起眼，然而太空梭只能停留在地球軌道上，至於獵戶座將帶著太空人航向更遙遠的地方，比如月球和火星。

緊急火箭測試發射實況

這場測試僅證明緊急火箭系統，因此除測試以外的裝置都沒有安裝，連降落傘都沒，因此太空船在飛到9450公尺的高度後，一切就交給地球引力決定命運，至少以每小時500公里的速度撞擊水面。恐怕無法完好無損地存活下來，並且無論如何它都會下沉到海底。

獵戶座太空船會與一種名為太空發射系統（SLS）的巨型火箭相搭載，目前火箭仍處於開發階段，如果順利，SLS的第一次試驗飛行將在明年夏天進行。

(中時電子報)