弘光科大美髮造型設計系大二學生謝晉維（右），日前參加「2019肯葳台灣第一屆色彩藝術大賞」打敗眾多好手，獲創意色彩造型組銀賞。（黃國峰翻攝）

弘光科大美髮造型設計系大二學生謝晉維，日前參加「2019肯葳台灣第一屆色彩藝術大賞」打敗眾多好手，獲創意色彩造型組銀賞，也是唯一獲獎的學生選手，爭取到免費參加荷蘭國際認證專業課程的難得機會，欣喜萬分。

「我還是學生，真的適合參加比賽嗎？」謝晉維說，不過最後訂下「一定要入圍初賽」的初級目標，每天反覆練習把造型做好，從3月報名後到5月交出初賽作品，幾乎每天都練習到凌晨，也因此累壞了，在繳件前一刻，上廁所驚見血尿，經醫師叮囑休息了三個星期，其初賽作品也順利通過進入決賽。

決賽時以整體造型為主，除了妝髮也評比服裝，限時必須在兩個小時內完成，謝晉維請來同學、學姊及學長當助手，一起完成作品。謝晉維表示，獲得銀賞殊榮最開心的是可以免費到肯葳荷蘭美髮總部上課，去年在學校安排下也到有英國倫敦時尚學院學習的經驗，因此更期待爭取再前往歐洲學習的機會，期望可以學到更多技術，實現自己的夢想。

美髮系助理教授呂佩芸表示，這個比賽第一次舉辦，參賽選手都是國內頂尖髮型設計師，謝晉維已經有設計師水準，因此鼓勵他參賽，由於沒有前例可循不知道評分重點，所以建議學生以近幾年流行趨勢來設計，能獲得評審青睞拿下銀賞，對學生來說非常不容易，也代表學校的專業訓練與業界接軌，具國際水準。

(中時 )