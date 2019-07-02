青農林文生到與太太一起研發的「秋葵茶」，將秋葵以天然日曬60天，乾燥後沖泡為茶，口感甘甜順口。（張毓翎攝）

鹿草鄉農會也正開發「秋葵咖啡」，氣味色澤與咖啡相似，但不含咖啡因，期望能打造另一項秋葵飲品。（張毓翎攝）

市面上的秋葵大部分來自嘉義縣鹿草鄉，占全台近8成，每到產季，鹿草鄉農會趁勢拓展市場，當地小農也致力發展相關產品，將其曬乾製成消暑、營養價值高的秋葵茶，顛覆大眾對它只是黏稠綠色蔬菜的印象，提高接受度。

鹿草鄉是台灣最大的秋葵種植產地，面積約56公頃，因秋葵為熱帶性植物，民國70幾年透過一家農產公司引進黃秋葵種子，雖後來沒有繼續合作，不過當地農民有多年經驗便繼續種植，成特色作物，冬天播種，可從3月採收至10月。

秋葵容易照顧卻費工，其植株及果身具細小絨毛，有過敏體質的人碰到會奇癢無比，燥熱實更嚴重，故農民會選擇清晨4、5點氣溫較低時摸黑採收，果長8到10公分、果莢平整無彎曲賣相佳。

大眾對秋葵接受度不高，農會表示，推廣秋葵產業不輕鬆，近年積極推廣與秋葵連結的產品，包括：秋葵面膜、秋葵化妝水等，使消費者願意嘗試，並落實食農教育每年舉辦活動，讓學童體驗採收和製作秋葵肥皂、秋葵果凍。

青農林文生2年前因父母年邁，從新竹搬回老家幫忙契作，從一開始學習如何種植，到與太太去年研發出「秋葵茶」，成為「一袋一鹿～嘉義鹿草好覓仔」觀光行銷群聚的一員。

林文生說，果長若超過10公分，口感不好，故發想將其日曬60天後，做成茶包，需要10公斤秋葵才能做成1公斤的茶，口感甘甜消暑，富含鈣質、膳食纖維和抗氧化物。他說，目前正研發秋葵咖啡、秋葵果凍等，希望在淡季時，也能有收入。

(中時 )