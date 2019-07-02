外交部今天發布新聞稿表示，為落實「新南向政策」，自本年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來臺免簽證措施，至明年7月31日止，屆期前將視執行成效評估是否賡續試辦。

外交部表示，於今年5月24日國安、移民、警政、調查、觀光及經貿等機關召開跨部會會議，共同研商調整我對「新南向政策」目標國及俄羅斯簽證待遇。案經報奉行政院核定，自本年8月1日起，延長試辦上述國家國民來臺免簽證措施，至明年7月31日止。

外交部指出，我國自105年起，陸續給予「新南向政策」目標國簽證便利待遇。實施以來，新南向國家國民來臺人數穩定成長，上（107）年來臺人次突破新高，達2,607,982人次，較106年2,295,493人增加312,489人次，成長率達13.61％，顯示該政策對提升來臺觀光人數確有助益。

此外，臺、俄於今年5月24日重啟直航，延長試辦對俄免簽，可望發揮加乘效果，吸引更多俄國旅客來臺觀光，擴大兩國人民互動與交流。

外交部表示，未來除將持續會同相關機關適時檢視措施試辦成效外，也將積極進洽各該國政府提升我國人簽證待遇，以促進國家整體利益。

(中時 )