JR紀言愷寫真集尺度大。（天晴娛樂）

JR紀言愷推出首本寫真集《紀律》，攝影師是在男體攝影界具有高度關注度的XXDENIEL，兩人激盪出天馬行空的火花，製作團隊經過多次會議，提出大膽想法，要讓JR自己和自己搏鬥，甚至撕開衣服，從對立衝突到最後和自己和解，真心的愛自己，畫面不但具有衝突性，曖昧指數更是爆表。

這一段畫面拍攝耗工費時，除了JR要想像自己跟自己打架，更難的是最後要表現出自己和自己談戀愛的感覺，他的肢體動作和表情神韻，被完美捕捉。同時為了區別兩個JR的不同，他更是直接在現場落髮，由原本的中短髮剃成小平頭，攝影師也安排「JR幫JR剃頭」的畫面。更難的是，最後JR要抱著JR親密愛撫融為一體，畫面的衝擊性相當大。

JR表示，看完企劃案的當下，已經完全沒有尺度的考量，只想到要怎麼做好這個表演。畢竟拍攝時候不可能真的有另外一個JR，所有的表情都要靠想像演出，至於到底怎麼完成契合度這麼高的自己與自己的親密畫面，JR則希望留給讀者們想像的空間，「就當這世界上真的有兩個我吧」！

(中時 )