女星郭雪芙擁有亮眼外型，演出多部偶像劇深受觀眾喜愛，近日她因拍攝工作飛到法國巴黎，竟被「外國小鮮肉」搭訕，讓她相當驚喜，還和對方開心合影留念，但在她大方彎腰拍照時，胸前深V讓她的雙峰弧線差點走光，令粉絲害羞大呼「這視角太邪惡」。
郭雪芙在臉書透露在巴黎街道工作到一半時，有三位外國小朋友在一旁玩滑板，三人一邊滑一邊關注她，後來其中一個小朋友帥氣大方地上前問她「有instagram 嗎？」讓郭雪芙一秒心花怒放留給對方，並開心與他們合照。
而照片中，郭雪芙頂著一頭短髮、戴著帽子，整個人散發俐落幹練的氣質，搭配一身水藍色長版西裝外套，更顯帥氣，尤其西裝外套的深V設計，讓她的雙峰弧線若隱若現，幾乎遊走在走光邊緣，加上下身露出一雙白皙美腿，畫面十分撩人，讓粉絲凍抹條直呼「我看到性感的視角」、「好美」、「小弟弟有眼光」、「想和女神合照」。
(中時電子報)
#郭雪芙
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