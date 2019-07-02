登革熱有群聚傳染風險，韓國瑜因此取消6日在高雄的造勢活動，不料，綠營議員先前輪番批韓不顧疫情，卻私下為「公民割草行動」借駁二場地宣傳罷免韓國瑜，活動文宣還寫明「韓國瑜不辦，我們辦」，似乎忘了群眾聚集可能升高疫情。

據了解，韓國瑜參加支持者舉辦的各地造勢活動，原先討論最終場可能於7月5日、6日回到高雄主場舉辦，但韓考量登革熱疫情嚴峻，一旦舉辦造勢，韓粉可能跨區域動員，萬一有人在會場被病媒蚊叮咬，疫區恐怕因此擴及周邊縣市。

儘管熱情韓粉團體一度自行宣布6日將辦高雄場造勢，但韓國瑜團隊考量登革熱疫情，還是決定表態不參加，也讓這場造勢臨時喊卡，韓粉雖然失望，但仍支持韓國瑜用心防疫的最後決定。

不料，近來不斷炮轟韓市府無心防疫的綠營議員們，當時談起登革熱，說得頭頭是道，個個宛如公衛專家，最近卻為了宣傳罷免韓國瑜，完全忽略群眾集會可能增加疫情傳播風險，反而訂在6日舉辦「公民假日草市」活動，拉抬反韓聲勢。

據悉，民進黨議員林智鴻上周五向高市文化局提出申請，欲商借駁二場地辦活動，文化局審查活動企畫書，發現活動宗旨雖刻意未提及罷免案，但主辦單位竟是「公民割草行動」，協辦單位則是「Wecare高雄」，更寫著「7／6國瑜不辦，我們辦」，顯然具高度政治性，而林智鴻辦公室及時代力量議員林于凱辦公室也掛名協辦。

文化局昨以《駁二藝術特區管理注意事項》中明訂「政治、宗教等相關活動，恕不接受申請」為由，拒絕出借駁二廣場。

出面借場地的林智鴻指出，他們是幫公民團體去向市府文化局商借場地，但市府婉拒，目前正積極協調其他場地，礙於氣候因素也考慮是否更該日期。

對於市府拒借，林智鴻表示，市長韓國瑜曾說過要在高雄禁止政治集會，果真落實政見，禁止高雄市民言論表達，限制人民集會自由，反觀韓本人卻四處造勢，顛倒是非，製造社會對立。

林強調，只准州官放火，不准百姓點燈，韓國瑜反民主的言行，將遭致更大的社會反彈，罷免的聲浪也必定加大。

(中時 )