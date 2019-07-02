中華道教聯合總會規劃在苗栗縣通霄鎮烏眉里建廟作為總會址，上個月還邀內政部長徐國勇及客委會主委李永得出席動土典禮，但有媒體踢爆，客委會補助1800萬元施作聖殿後方環山步道，疑為道教團體「量身訂做」，是慷國家之慨。客委會今（2）日澄清，環山步道補助案是由通霄鎮公所提案，道教團體建廟之規劃與環山步道無關。

中華道教聯合總會上個月23日於苗栗通霄烏眉里舉辦「玉清聖殿」二期工程動土典禮，由於玉清聖殿座落在客家庄，通霄鎮公所有意重整鄰近的環山古道，希望結合宗教信仰與客家文化，推動地方觀光，提案獲客委會補助1800萬元，故亦邀李永得參加動土典禮。

客委會表示，此次環山步道補助案「通霄鎮烏眉坑客家古城漢番界古道計畫」，是自103年起客庄生活環境營造的延續性計畫，此計畫由通霄鎮公所提案，先由苗栗縣政府完成初審，再經客委會審查同意補助1800萬元辦理，為道教團體量身打造絕非屬實。

客委會指出，環山步道全長820公尺土地皆取得所有權人簽署供公共化使用同意書，步道的整修是希望透過當地著名景點「曾屋魯國堂」周邊古道的整建，豐富在地推動深度旅遊的內容及吸引力，藉以帶動觀光發展，目前正由通霄鎮公所辦理規劃設計發包作業，「中華道教聯合總會於當地建廟之規劃，與環山步道無關」。

(中時 )