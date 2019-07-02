勞動部今天下午召開勞動基準法諮詢委員會，討論經濟部提案包括印刷電路板等11種製造業是否鬆綁勞基法36條規定每7日得休1天的規定，可能涉及150萬名勞工。最後，諮詢會要求經濟部再細緻規範各行業別適用的放寛次數，再與勞動部討論是否對這11個製造業鬆綁勞基法36條。

而經濟部另外提案要求把11種製造業因應天災、事變或突發事件時，把輪班制勞工換班間隔休息時間從11小時降為8小時，諮詢會認為，不僅這11種製造業會遇到天災、事變等影響，仍應考量勞工的健康，因此對納入勞基法34條第2項，則持保留態度。

經濟部評估指出，在生產計畫外臨時接到訂單、客戶臨時插單或交期急迫的訂單等，有交貨期限的壓力，而且因屬短期性密集產製，且通常須要一定產製技術，不是臨時招募的替代人力能勝任取代，而有調整例假的必要。另為因應美中貿易戰衝突轉單或產線移轉回台等原因，建議印刷電路板製造業等11個製造業行業得適用勞基法36條第4項規定，可以在每7天週期內調整例假。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨轉述，諮詢會委員理解碰到急單時可以有例外，但經濟部所提每年申請例假調移次數不得超過12次，認為應對各行業有仔細的評估與考量，因此建議經濟部應更細緻的規範各行業別申請例假調移次數。

謝倩蒨也說，雖然據主計總處資料顯示有150萬名勞工，但並非所有人都可適用鬆綁輪班或鬆綁7休1。

(中時 )