兩岸關係持續冰冷，金廈「小三通」不受影響，今年1~6月入出境旅客累計106萬2254人次，較去年同期的88萬1364人次，增加18萬0890人次，成長幅度高達20.52％。

移民署統計，金門「小三通」今年上半年較去年成長20.52％，其中台灣旅客約占52.64％，大陸旅客約占45.37％，外籍旅客約佔1.99％，顯示陸客比率持續成長，在台北與北京大兩岸關係冰冷下，金門「小三通」仍不斷加溫中。

縣府觀光處表示，縣府努力爭取辦證簡化、便利旅遊，積極推動「金廈旅遊生活圈」，並整合金廈旅遊資源，推動金廈澎旅遊節，包括休閒、體育、競賽、研學＋旅遊等模式，其中研學旅遊將是未來推動重點，期待逐步提升金門旅遊的廣度與深度。

觀光處並指出，陸客自由行、體驗行已是常態，而金門舒適的環境，輕鬆慢活的步調，成為親子旅遊的好地方，自7月起推動4所1園的親子遊程、金廈泳渡、搶灘料羅灣、金湖花蛤季、夏日音樂季等一系列活動，預期將讓金門遊更加多采多姿。

(中時 )