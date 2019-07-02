彰化縣長王惠美(左二)表示，施用毒品年齡層下降，還有人因此暴斃喪命，將邀請藥師、藥劑生組成反毒宣導志工團，向家長、孩子，各社區的機關團體宣導，讓大家遠離誘惑與毒品危害。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局藥物暨物質濫用防制科的娘子軍科員們穿上時尚簡約的黑色系上衣長褲，提起全台首創的行動反毒箱，呼籲大家重視新興毒品的危害，避免誤觸、誤食。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局首創的行動反毒箱，以攜帶方便的擺攤行李箱陳列多達23種品項的擬真新興毒品偽裝型態。（謝瓊雲攝）

除了傳統的三級毒品，混入K他命、搖頭丸粉末的新興毒品，以各式新奇新穎型態或零嘴形式，充斥在青少年族群之間，一不小心就可能誤觸，彰化縣衛生局首創行動反毒箱，希望深入社區，教會更多人識毒、反毒。（謝瓊雲攝）

反毒沒有假期，彰化縣衛生局攜手藥師公會、藥劑生公會，成立反毒宣導志工團，打造專屬「行動反毒箱」陳列擺設擬真的新興各式毒品，宣示將深入各社區、職場與機關學校，預計1年內完成百場巡迴，讓青少年遠離毒品危害。

潘朵拉的盒子，千萬開不得！新興毒品充斥，吸食後暴斃案件增加，施用年齡層更是逐年下降，新興毒品偽裝成咖啡包、梅粉、果凍，甚至是郵票，若不慎接觸、誤舔食飲用，恐怕就會成癮。

王惠美說，放暑假期間家長也會擔心孩子的安全，縣府配合青春專案，邀請全縣20多名藥師、藥劑生擔任宣導志工，協力反毒，希望用力把新興毒品的危害與後遺症宣導出去，讓家長、孩子都識毒、知毒、然後反毒，避免人生的遺憾。

彰化縣藥師公會理事長蕭輔元說，藥師與藥劑生不曾缺席反毒宣導活動，這是專業，更是對社會的責任。彰化縣藥劑生公會理事長黃萬福則指，毒品危害許多人的健康和家庭，因一時好奇、造成毒品氾濫的情形，相關單位取締方式抓大不抓小，也造成毒品在基層無法杜絕，遠離毒品、毒品防制是大家共同的責任。

衛生局長葉彥伯說，過去宣導僅透過簡報檔案與各式圖片，彰化縣首創「行動反毒箱」攜帶方便，呈現多達23種擬真教材，讓民眾認識新興毒品型態，並有數位互動教學卡，直接掃描二維條碼連結法務部反毒網頁，歡迎社區與機關主動聯繫藥物暨物質濫用防制科安排宣導。

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(中時 )