反毒沒有假期，彰化縣衛生局攜手藥師公會、藥劑生公會，成立反毒宣導志工團，打造專屬「行動反毒箱」陳列擺設擬真的新興各式毒品，宣示將深入各社區、職場與機關學校，預計1年內完成百場巡迴，讓青少年遠離毒品危害。
潘朵拉的盒子，千萬開不得！新興毒品充斥，吸食後暴斃案件增加，施用年齡層更是逐年下降，新興毒品偽裝成咖啡包、梅粉、果凍，甚至是郵票，若不慎接觸、誤舔食飲用，恐怕就會成癮。
王惠美說，放暑假期間家長也會擔心孩子的安全，縣府配合青春專案，邀請全縣20多名藥師、藥劑生擔任宣導志工，協力反毒，希望用力把新興毒品的危害與後遺症宣導出去，讓家長、孩子都識毒、知毒、然後反毒，避免人生的遺憾。
彰化縣藥師公會理事長蕭輔元說，藥師與藥劑生不曾缺席反毒宣導活動，這是專業，更是對社會的責任。彰化縣藥劑生公會理事長黃萬福則指，毒品危害許多人的健康和家庭，因一時好奇、造成毒品氾濫的情形，相關單位取締方式抓大不抓小，也造成毒品在基層無法杜絕，遠離毒品、毒品防制是大家共同的責任。
衛生局長葉彥伯說，過去宣導僅透過簡報檔案與各式圖片，彰化縣首創「行動反毒箱」攜帶方便，呈現多達23種擬真教材，讓民眾認識新興毒品型態，並有數位互動教學卡，直接掃描二維條碼連結法務部反毒網頁，歡迎社區與機關主動聯繫藥物暨物質濫用防制科安排宣導。
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(中時 )
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