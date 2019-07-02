兒童小火車在在馬路上跑！湖北襄陽一名男子開著一列色彩繽粉、俏皮可愛的兒童觀光小火車大搖大擺的在馬路上行駛，一路上讓不少人路人傻眼也為他捏把冷汗，更嚇人的是駕駛小火車的駕駛也沒有駕照。

6月26日晚7點，長虹路平臺接到交警監控中心調警，稱有一輛觀光小火車正在臥龍三橋上行駛，要求立即對其截停。長虹路平臺217巡邏車接警後迅速出警，在臥龍大道松鶴路與春園路中間，將正在行駛中的小火車攔到路邊攔停。

經警方詢問得知，駕駛韓男目的是將該車開到樊城光彩，為慶祝一商店開業活動用的。當日下午，韓獨自一人開著這輛小火車從穀城出發，一路行駛開往光彩，沒想到在快要到達目的地時被警方攔下。

駕駛的高調行駛終究驚動了警方。(翻攝自看看新聞)

據悉韓並沒有駕照，這輛小火車也沒有相關證件和牌照。隨後，警方對駕駛進行了耐心的勸導並對這輛違規上路的觀光小火車予以扣留。目前，相關駕駛人員正在接受進一步調查和處理中。

(中時電子報)