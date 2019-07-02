台北市長柯文哲將赴上海參加雙城論壇，可能會與國台辦主任劉結一會面，總統蔡英文認為，對於城市交流是採取樂觀其成的態度，但希望在進行交流時，不要有政治前提。

蔡英文強調，任何政治人物尤其是民選首長，在進行兩岸交流時，都要有共同的信念跟原則，就是我們對內可能是競爭的，但對外是要一致的。她希望在進行這類交流時，可以守護我們的主權，守護國家尊嚴。

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