柯文哲將登陸會劉結一 蔡英文：城市交流不要有政治前提 19:102019/07/02 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲將赴上海參加雙城論壇，可能會與國台辦主任劉結一會面，總統蔡英文認為，對於城市交流是採取樂觀其成的態度，但希望在進行交流時，不要有政治前提。 蔡英文強調，任何政治人物尤其是民選首長，在進行兩岸交流時，都要有共同的信念跟原則，就是我們對內可能是競爭的，但對外是要一致的。她希望在進行這類交流時，可以守護我們的主權，守護國家尊嚴。 (工商 ) #蔡英文 #柯文哲 #劉結一 也許您會感興趣 推薦閱讀 弱女子變女魔頭 朱指蔡出招狠 04:102019/06/28 政治要聞 蔡拿栓子酸塞子 藍批預告鎖國 04:102019/06/28 政治要聞 雙城論壇行程曝光 柯將參訪上海、昆山 14:592019/06/28 政治 《快評》喊還我公投就被扛走，蔡英文的最會溝通政府、可拍桌只限支持者 06:102019/07/01 政治 上海雙城論壇和劉結一會面？柯P不否認 12:162019/07/01 政治 網路罷免韓國瑜 柯文哲：不是理想社會狀態 12:212019/07/01 政治 環南市場爭議難解 柯文哲挑休市日密訪 19:502019/07/01 生活 柯挑休市日 密訪環南市場 04:102019/07/02 地方新聞 柯文哲，卡住了 04:102019/07/02 時論廣場 蔡英文一句話 蔡正元笑沒學問 17:562019/07/02 政治 政治熱門新聞 幫陳菊收多少爛攤 韓決定不忍了 - 政治 為登革熱槓韓國瑜！蘇貞昌遭一語轟爆 - 政治 他憂韓國瑜成票房毒藥 網友冷回7字 - 政治 青蛙活不下去！李明賢成功讓柯P低頭 - 政治 韓國瑜2020總統運？命理師給出8字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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