香奈兒高級訂製服大秀於巴黎時間7月2日登場，現場打造成一座大型圖書館，以「Women to Read」為主題發想設計理念，學士袍、莎士比亞風格的風琴領、仿書頁的細褶子等，充滿濃濃的文青味。由於該系列是藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard)接下卡爾拉格菲（Karl Lagerfeld）棒子後的第一季高訂服，因此備受矚目，秀場結束
後現場響起如雷掌聲，服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky和形象總監Eric Pfrunder上前致賀，齊力開啟香奈兒「Viard時代」的來臨。
香奈兒女士生前熱愛閱讀，居所總會擺放大型書櫃和藏書，她曾說：「書本是女人最好的朋友」，而香奈兒前任藝術總監卡爾拉格菲也同樣愛書如命，生前擁有的藏書多達30萬冊，因此這一季的香奈兒高訂服以「Women to Read」為主題，藉此向香奈兒女士和卡爾致敬。
為了打造濃濃的書香味，大秀正中央和四周聳立大型書櫃，場面十分壯觀，搭配散置的咖啡桌和沙發椅，猶如置身大型圖書館中，魚貫出場的模特兒穿著飄逸知性的學士袍、鼻樑掛著金框眼鏡、腳蹬牛津鞋，帶著知性的神秘感。
藝人瑪格羅比 (Margot Robbie)、中條彩未 (Ayami Nakajo)、Caroline de Maigret盛裝出席，給予Virginie Viard首季作品極高的評價。
(中時 )
#瑪格羅比
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