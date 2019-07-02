總統蔡英文今日被問及高雄登革熱疫情是一國兩制等議題，她回應表示，中央對於高雄的疫情非常關切，會盡所有力量協助地方政府解除疫情。過去這一段時間，從5月開始，政府已經投入了900人次的協助，同時行政院已經核定高雄所需要的經費5,000多萬元，昨天也已經撥付了第一批款項2,600多萬元，國軍化學兵也已赴現場協助。

蔡英文回酸韓國瑜，看到韓國瑜帶礦泉水慰勞國軍，她覺得這很好，希望在防疫及做種種疫病處理的過程中，礦泉水比口水要來得有意義。

(工商 )