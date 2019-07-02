朱又穎獲得第6屆玉山竹葉青盃全國調酒暨托盤咖啡拉花大賽及第17屆五洲全國調酒暨托盤咖啡大賽項高中職潛力組佳作。（朱又穎提供）

學校老師因看準朱又穎優美氣質和專業姿態，派她成為校內餐服選手。（朱又穎提供）

朱又穎目前就讀南英商工餐飲管理科，不僅擁有燦爛美麗的笑容，學校老師因看準她優美氣質和專業姿態，派她成為校內餐服選手，以一年級新生之姿在全國性調酒暨托盤咖啡拉花大賽，拿下2項高中職潛力組佳作。

讓她印象最深刻為參加玉山竹葉青盃全國調酒暨托盤咖啡拉花大賽，與學長組雙人組，因從沒上場參賽過，首次沒拿到獎，第二次去比調酒組，因發生失誤只拿到佳作，不過當比托盤組，成功地把季軍拿回，她說，看到其他參賽者上台領獎，自己也不想落後。

她表示，練習技能競賽項目時相當辛苦，每天放學後要留下來練，尤其參賽前更不得馬虎，得不斷地切水果，有時因重複做同樣的動作，感到心煩氣躁，鋪檯布也會膩，不過，對手是2、3年級學長姊，他們都已花比她多好幾倍的時間訓練，儘管再辛苦都得咬牙撐過去。

不服輸的心，讓她比賽中每當完成指定任務時，便感到十分有成就感，並且期望可在技能、技藝競賽拿更好名次，對將來升學就業能加分。此外，若有機會，她想進飯店實習，提早體驗職場生態，學習服務客人。

(中時 )