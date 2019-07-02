婦人手提紙袋裙擺沿路滴血，引來鄰居側目。（許家寧翻攝）

男嬰以塑膠袋包覆被裝在紙袋內遺棄草叢。（許家寧翻攝）

花蓮市驚傳棄嬰！上月28日1名36歲婦人穿著寬鬆衣物提著紙袋走出社區電梯，怪異行徑引來鄰居側目，這才發現婦人裙下竟露出一截臍帶，還沿路滴著血，連忙報案，警消在附近草叢的紙袋內發現剛出生的男嬰，婦人語無倫次稱遭人「抹精」陷害，才會懷孕生子。

與婦人同時搭乘電梯的住戶表示，看到婦人提著牛皮紙袋步出大樓社區，地上還有一攤血，看到她往社區旁空地的草叢走，婦人返回後向她說「姐姐救我」，住戶見她流血裙下露出臍帶，才發現該女懷孕 但卻沒看到嬰兒，只好先打119叫救護車。

警消人員表示，上周五下午1點半接獲報案前往站前地區執行救護案件，發現該婦人臍帶有斷裂情形，懷疑她有產子情形，但婦人僅向警消供稱有在馬桶急產，但「不知道嬰兒去向」，對於警消詢問懷孕是否有產檢、小孩父親是誰，通通一問三不知。

鄰居只知道獨居女子懷孕，未和家人同住，也不知道她的預產期，警消回到草叢找到牛皮紙袋，打開包覆兩層的塑膠袋，發現還連著臍帶的男嬰，身上沾有胎血、便，紙袋內滿是一團團衛生紙，連忙將嬰兒和婦人送醫，送醫後母子皆無生命危險。

花蓮縣府社會處得知後也立即派社工介入，並將男嬰妥於安置，目前觀察嬰兒十分健康，根據現場回報，當天女子精神疑似有恍惚情形，將先訪視了解婦人家庭與精神狀態；至於若有棄嬰行為將涉及遺棄罪，恐面臨6個月以上5年以下刑責。

(中時 )