8名遭中國通緝的台籍電信詐欺嫌犯，去年在捷克首都布拉格被捕。捷克高等法院日前裁決，將他們全部遣送到中國大陸。

這是捷克第一次將嫌犯遣送到中國大陸，台灣駐捷克代表處對此表示抗議。根據中央社報導，我外交部今（2）日表示，已向歐盟表達保護在歐盟境內遭關押台灣民眾人權的立場。

台灣網友在中央社臉書留言表示，「理性上不支持，但情感上支持」、「我要在言語表示我的憤怒不滿，但我的內心是大聲喝采歡呼」！

PTT網友說，「英粉覺青還不快救人」、「辣台妹還不快派F16去救人，守護台灣主權和尊嚴」、「假新聞吧，蔡英文是最能護主權的總統」、「覺青快衝捷克反送中」！

不過，早在去（2018）年4月7日，英國BBC即報導，當時在菲律賓被捕的78名台籍詐騙犯將在大陸受審，在台灣網絡上，民眾大多持正面態度，「折射出台灣在兩岸以至外交事務上的尷尬」，民眾「並未認識到當中的危機。」

(中時電子報)