中美洲難民問題難解，美國總統川普的強硬手段引起爭議，導致華府邊境政策受阻。川普１日簽署向聯邦政府撥款46億美元的緊急邊境撥款法案，以改善美墨邊境難民設施的環境及待遇。

川普在副總統彭斯及衞生及公共服務部部長阿薩爾陪同下，在白宮橢圓形辦公室簽署援助方案。川普稱︰「惡劣的移民法律引發了巨大問題，而這是人道解決方法。」

掌控眾議院的民主黨眾議員要求更多撥款，惟白宮表示將對眾議院行使否決權，最終迫使眾議院議長裴洛西接受由共和黨控制的參議院所提法案。

(中時 )