川普簽46億美元邊境撥款法案 改善美墨邊境難民待遇 19:142019/07/02 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美洲難民問題難解，美國總統川普的強硬手段引起爭議，導致華府邊境政策受阻。川普１日簽署向聯邦政府撥款46億美元的緊急邊境撥款法案，以改善美墨邊境難民設施的環境及待遇。 川普在副總統彭斯及衞生及公共服務部部長阿薩爾陪同下，在白宮橢圓形辦公室簽署援助方案。川普稱︰「惡劣的移民法律引發了巨大問題，而這是人道解決方法。」 掌控眾議院的民主黨眾議員要求更多撥款，惟白宮表示將對眾議院行使否決權，最終迫使眾議院議長裴洛西接受由共和黨控制的參議院所提法案。 (中時 ) #邊境 #川普 #撥款 #難民 #眾議院 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經 00:022019/06/28 財經 眾目睽睽下 粗魯川普又讓安倍尷尬了 22:532019/06/28 國際 美伊與開戰的距離 04:102019/06/29 時論廣場 綜藝咖川普 讓多位領袖難堪 04:102019/06/30 國際大事 確定了！川普今將在板門店會金正恩 10:322019/06/30 國際 影》創歷史！川金板門店面會 美總統首度踏入北韓土地 13:552019/06/30 國際 川普歷史性入北韓 美朝重啟核談 04:102019/07/01 焦點新聞 川金三會好猛 震撼國際 美總統第1人 川普單槍匹馬入北韓 04:102019/07/01 國際大事 川普即興外交的算盤 04:102019/07/01 時論廣場 川普對陸放軟 老謝窺見背後端倪 13:162019/07/01 財經 國際熱門新聞 太罕見！30度高溫狂下大冰雹 這城被淹慘狀曝光 - 國際 真解禁？華為能否用安卓 仍要等他點頭 - 國際 又有台電信詐欺犯遭遣送陸 這國是首次 - 國際 NASA測試獵戶座太空船緊急火箭成功 - 國際 看了很難過！川普自曝G20和陸談香港 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。