中市警六分局說，為防制酒駕事故，持續規劃相關勤務嚴格執法，加強取締酒後駕車。（盧金足翻攝）

7月1日酒駕重罰新制上路，台中市警察局第六分局規畫連續3日執行取締酒駕大執法，利用「封閉式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕，統計至今取締酒後駕車計5件，包括公共危險罪移送2件、酒駕違規、拒測及拒檢各1件，其中酒駕拒測及拒檢之駕駛者將被裁罰18萬元。

中市警六分局在酒駕重罰新制上路首日夜間，規畫選定於轄區易酒駕違規人路口進行大規模「封閉式路檢」，其中1部自小客車行經放置有「取締酒駕、停車受檢」警告牌之路檢點時，被執勤員警發現車內散發些許酒味而予以攔檢。

警方以簡易酒精檢知器對駕駛人實施檢測出現酒精反應時，該駕駛見狀竟不依警方指示停車接受稽查，猛踩油門加速衝過路檢點逃逸，警方立即調閱當時路檢點錄影畫面。

警方依據「道路交通管理處罰條例第35條第4項」逕行告發，該車車主駕駛上述行為等同拒絕酒測之處罰，即依新法修正處罰18萬元、吊銷駕駛執照及須接受交通安全講習等處分。

中市警六分局說，為防制酒駕事故，持續規劃相關勤務嚴格執法，加強取締酒後駕車。

警方呼籲駕駛人，目前酒駕新制實施後相關罰則加重，並新增有酒駕同車乘客連坐處罰，民眾切勿酒後駕車，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，由家人、好友相互規勸，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，貫徹台中市「酒駕零容忍」執法決心。

(中時 )