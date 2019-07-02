龍潭區部分地勢低漥處積水甚深，警方立即至現場管制，維護交通安全。（邱立雅攝）

2日下午一場豪雨，造成桃園市龍潭地區較低窪部分道路及山區道路多處路段嚴重淹水及土石滑落，龍潭分局轄區龍潭、聖亭派出所員警執勤時，擔心路面淹水，會造成交通危害，為了維護人車安全，冒著強大豪雨在道路上排除水溝阻塞的樹枝落葉及垃圾等障礙及實施交通管制，過程中因雨勢太大，員警還一度陷入路旁水溝。

桃園市各地在傍晚時分都已降下豪雨，龍潭地區在2日傍晚累積雨量已達176毫米，由於強降雨來的快又急，龍潭區大昌路、健行路附近因地勢較低窪及中豐路上林段排水溝一時無法排洩水量，道路瞬間成了水池，路面淹水達40公分高，另於龍潭區山區道路的竹龍路上亦有土石遭雨水沖刷滑落至路面。

龍潭警方為防制災害及影響民眾交通安全，冒著豪雨對於危險路段，擺放交通錐及拉起封鎖線，進行交通管制，以維護現場人車安全。

龍潭分局分局長蕭欽杰特別指示轄區各駐地派出所，加強防範豪雨侵襲，並在安全情況下，針對轄區內各災情，全力協助救災。龍潭分局再次呼籲民眾，豪雨期間沒有必要千萬不要外出，若發現任何災情或需要警方協助時，都可直接撥打110報案電話，以避免生命財產遭受損害。

(中時 )