台北市西門町獅子林商業大樓昨1日凌晨驚傳火警，其中1戶為參包租代管弱勢家庭。營建署已洽請包租代管業者尋找附近合適的住宅物件提供暫時遷住，待災損房屋修繕完成後再搬回原住處。

營建署表示，由於受火災波及的包租代管住戶，租屋地點短時間暫時無法居住，營建署與台北市政府已會同業者在今日訪視受災房客。目前市政府已請萬華區公所協助提供急難救助等相關措施，營建署已洽請包租代管業者尋找附近合適的住宅物件提供暫時遷住，待災損房屋修繕完成後再搬回原住處。對於營建署、台北市政府與業者的主動關懷，受災戶表示非常感謝。

營建署指出，對於本次火災事件，政府與業者已循包租代管計畫相關機制，第一時間介入關懷與協助房客解決短期居住問題。有關房東權益部分，業者將協助房東辦理居家安全險理賠事宜，包租代管計畫另訂有每年1萬元的修繕補助，可協助房東修繕復原之需。透過完善的計畫措施，能確實顧及房東房客權益，讓房客住的安心，房東租的放心。

(中時 )