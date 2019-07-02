高齡化社會來臨，苗栗市老年人口比例逐漸增高，市公所為服務身障朋友及高齡長者，在1樓服務台設置「高齡友善無障礙服務櫃台」，2日舉行揭牌儀式，增設多項輔具設備改善洽公環境，替高齡或行動不便者注入一股溫馨暖流。
苗栗市公所為服務高齡及行動不便的鄉親，營造適合長者宜居的高齡友善城市，在洽公櫃台新增無障礙實木起身椅、音聲擴聽器、可調式大尺寸放大鏡、拐杖支撐夾、老花眼鏡等附具設施，緩解他們因身體機能退化不便，衍生出的種種困擾。
揭牌儀式上，苗栗市民代表暨苗栗縣肢體傷殘自強協會副理事長王封台、苗栗縣視覺障礙者福利協會理事長鄭俊華2人受邀體驗，王封台表示，自身因小兒麻痺，一邊肌肉萎縮無力，去年公所引進的軌道式座椅電梯充分解決上樓梯的困擾，今年再增輔具，讓高齡及身障鄉親有尊嚴也減少洽公不便的誤會摩擦。
苗栗市長邱鎮軍表示，關心今天的老人，就是關心明天的自己，每個人都會面臨年齡增長，身體、生理機能的退化，透過輔助器具改善洽公環境，可大幅減輕他們的負擔，對長者更友善，鼓勵他們走出戶外，達到健康慢活、高齡無礙的社區生活。
(中時 )
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