苗栗市民代表暨苗栗縣肢體傷殘自強協會副理事長王封台體驗無障礙實木起身椅。（苗栗市公所提供）

苗栗縣視覺障礙者福利協進會理事長鄭俊華體驗苗栗市公所友善輔具設施。（苗栗市公所提供）

高齡化社會來臨，苗栗市老年人口比例逐漸增高，市公所為服務身障朋友及高齡長者，在1樓服務台設置「高齡友善無障礙服務櫃台」，2日舉行揭牌儀式，增設多項輔具設備改善洽公環境，替高齡或行動不便者注入一股溫馨暖流。

苗栗市公所為服務高齡及行動不便的鄉親，營造適合長者宜居的高齡友善城市，在洽公櫃台新增無障礙實木起身椅、音聲擴聽器、可調式大尺寸放大鏡、拐杖支撐夾、老花眼鏡等附具設施，緩解他們因身體機能退化不便，衍生出的種種困擾。

揭牌儀式上，苗栗市民代表暨苗栗縣肢體傷殘自強協會副理事長王封台、苗栗縣視覺障礙者福利協會理事長鄭俊華2人受邀體驗，王封台表示，自身因小兒麻痺，一邊肌肉萎縮無力，去年公所引進的軌道式座椅電梯充分解決上樓梯的困擾，今年再增輔具，讓高齡及身障鄉親有尊嚴也減少洽公不便的誤會摩擦。

苗栗市長邱鎮軍表示，關心今天的老人，就是關心明天的自己，每個人都會面臨年齡增長，身體、生理機能的退化，透過輔助器具改善洽公環境，可大幅減輕他們的負擔，對長者更友善，鼓勵他們走出戶外，達到健康慢活、高齡無礙的社區生活。

(中時 )