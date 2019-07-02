楊千霈。（藝世代文化有限公司提供）

李明川、楊千霈等藝人上《一袋女王》。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前邀請李明川、夏宇童、楊千霈、陳立芹、何嘉文上節目大談「防東防西就沒防到他」議題。身懷著第二胎的楊千霈透露，她與老公洪家傑的姻緣，差點因為曾國城一番話而斷送！讓曾國城一頭霧水無辜地說：「我不知道我做了什麼！」

原來楊千霈與老公正式交往前，有一天晚上她和一些藝人朋友要到曾國城家裡聚會，當時還在追求她的洪家傑，特地從桃園南崁北上台北接送到曾國城家。由於當天因為是很多藝人一起的聚會，楊千霈怕他等太久要他先回家，但因為當時楊千霈爸媽很信任洪家傑，只要是跟他一起外出多晚回家都可以，他就怕楊千霈單獨回家會被爸媽罵，所以堅持在樓下等結束後再送她回家。於是楊千霈就很開心地在樓上聚會，而且從晚上10點一直玩到早上4、5點，直到聚會快結束曾國城關心她要怎麼回家時，她才想到對方還在樓下等。

因為曾國城對她有如哥哥一般，她不擔心讓曾國城知道她有這樣一位追求者，帶著酒意的曾國城聽到後就陪著楊千霈下樓，看到洪家傑後，馬上從頭到腳品頭論足一番，還對他說楊千霈人還不錯，但就是「非常非常奇怪」，而且還強調很多次楊千霈很奇怪，讓楊千霈在一旁聽了臉都綠了。但曾國城還不停止，更說到如果要跟楊千霈交往的話要小心，如果要結婚的話「要特別注意，她很奇怪」，一旁的楊千霈只能苦笑。

後來楊千霈跟老公聊到這件事，他坦承當初聽了曾國城的話後，的確讓當時的他稍微退縮了一下，因為他是屬於想很遠的人，就怕如果真的結婚後才發現她的「奇怪」，所以的確有多顧慮了一下，但後來轉念又覺得楊千霈很可愛、很真性情，還是決定挑戰看看用力追她，才成就了後來這段婚姻。

(中時 )