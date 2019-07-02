▲16位到埔里分局報到的警專37期實習生至偵查隊等各隊組熟悉環境。（埔里分局提供）

▲警專實習生在報到後，由學長帶領分赴各隊組了解各隊組勤務狀況。（埔里分局提供）

▲16位警專實習生在報到後與分局長方秋梅合影留念。（埔里分局提供）

暑假到來，又是警專學生實習的開始，今2日埔里分局就來了16位體格健壯、精神抖擻、留著小平頭，服裝儀容光鮮亮麗，且充滿朝氣活力的警察專科學校第37期的新鮮人，將在埔里分局展開為期2個月實習，感受警察的初體驗，同時也讓埔里警界增添一股生力軍。

這批來自警專的實習生共有16位(14位男警、2位女警)，埔里分局表示，實習期間他們將跟隨他們的學長師父(實習指導員)學習，從警勤單位最基本的值班、值勤、交通事故處理以至逮捕嫌疑人的犯罪偵查等等，學習經驗傳承，以便未來正式進入職場後可順利發揮所學。

埔里警分局長方秋梅在他們報到同時，特別進行期前教育訓練會議，期勉他們要忍辱負重，勇於面對挑戰學習，並指將他們編排在勤務繁重單位，就是要他們在學長、學姊帶領下能習得更多的各項勤務與業務工作。

方分局長並在會中特別叮嚀小學弟、學妹們在執勤中要注意本身安全及注意事項，期能將所學運用在實務工作上，發揮學以致用的教育功能。

(中時 )