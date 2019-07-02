苗栗大湖是草莓的故鄉，為改善淡季銷售與曝光問題，經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會辦理「普及中小企業數位寬頻應用計畫」，今年由苗栗縣電腦商業同業公會執行，在大湖酒莊導入數位應用技術，讓遊客體驗地景AR與草莓公仔互動，創造數位與行銷的雙贏策略。
苗栗縣電腦商業同業公會導入數位工具及網路行銷概念，透過虛實整合打造大湖酒莊數位城，走進酒莊除了有大型草莓打卡熱點，新繪製的地景配合AR技術，透過手機掃描QR Code及草莓繪圖，即可與動態草莓公仔LuLu拍照同歡；另建置20處免費Wifi熱點，導入行動支付、整合旅遊消費資訊，並提供中英日等語言服務，塑造「戀戀莓情一條街」數位街區。
苗栗縣電腦商業同業公會理事長江冠錄指出，每年4月到11月是大湖草莓觀光的淡季，店家來客率低，產銷區顯得冷清，盼藉由行動支付、數位推播系統、地景AR遊戲、購物商城等電腦資訊技術，提升來客率與商機，增加店家實質收入，現在共有35家業者簽約合作，目標擴展超過50家。
江冠錄表示，加入數位街區的店家除需符合經濟部中小企業處申請營業登記證，店家位置還希望在1公里內，以便塑造數位1條街概念，除了大湖酒莊、去年在南庄商圈也有56家業者簽約合作，外溢效果展現使外圍的民宿業者躍躍欲試。
副縣長鄧桂菊表示，大湖意象不只有草莓，用數位AR認識大湖地景，科技導入讓草莓經濟更加值。大湖地區農會理事長劉興政說，淡季促銷是目前最大的課題，透過數位遊戲及景點介紹，讓遊客對商品留下深刻印象，能大力促使客人消費意願。
(中時 )
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