大湖酒莊導入數位應用技術，2日舉辦「莓好大湖數位街區啟動儀式」。（巫靜婷攝）

大湖草莓屋販售多種草莓商品深受遊客青睞，加入數位街區服務盼提升淡季商機。（巫靜婷攝）

大湖酒莊繪製五彩繽紛的彩繪地景「莓好大湖」。（巫靜婷攝）

大湖酒莊繪製地景「莓好大湖」，用手機掃描QR Code再掃地面大草莓，即可發現草莓公仔LuLu。（巫靜婷攝）

「莓好大湖」將草莓打造成Line貼圖，用貼切的字語呼應不同年齡層的消費者，下載連結：https：／／line.me／S／sticker／7922357。（巫靜婷翻攝）

苗栗大湖是草莓的故鄉，為改善淡季銷售與曝光問題，經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會辦理「普及中小企業數位寬頻應用計畫」，今年由苗栗縣電腦商業同業公會執行，在大湖酒莊導入數位應用技術，讓遊客體驗地景AR與草莓公仔互動，創造數位與行銷的雙贏策略。

苗栗縣電腦商業同業公會導入數位工具及網路行銷概念，透過虛實整合打造大湖酒莊數位城，走進酒莊除了有大型草莓打卡熱點，新繪製的地景配合AR技術，透過手機掃描QR Code及草莓繪圖，即可與動態草莓公仔LuLu拍照同歡；另建置20處免費Wifi熱點，導入行動支付、整合旅遊消費資訊，並提供中英日等語言服務，塑造「戀戀莓情一條街」數位街區。

苗栗縣電腦商業同業公會理事長江冠錄指出，每年4月到11月是大湖草莓觀光的淡季，店家來客率低，產銷區顯得冷清，盼藉由行動支付、數位推播系統、地景AR遊戲、購物商城等電腦資訊技術，提升來客率與商機，增加店家實質收入，現在共有35家業者簽約合作，目標擴展超過50家。

江冠錄表示，加入數位街區的店家除需符合經濟部中小企業處申請營業登記證，店家位置還希望在1公里內，以便塑造數位1條街概念，除了大湖酒莊、去年在南庄商圈也有56家業者簽約合作，外溢效果展現使外圍的民宿業者躍躍欲試。

副縣長鄧桂菊表示，大湖意象不只有草莓，用數位AR認識大湖地景，科技導入讓草莓經濟更加值。大湖地區農會理事長劉興政說，淡季促銷是目前最大的課題，透過數位遊戲及景點介紹，讓遊客對商品留下深刻印象，能大力促使客人消費意願。

(中時 )