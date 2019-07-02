大陸拳王練喻軒挑戰台灣館長陳之漢

台灣網紅「館長」陳之漢近期向大陸爆粗口並嗆聲「有種現在打過來」，相關新聞經兩岸媒體報導後引起大陸網民激憤，中國大陸著名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒還對此回嗆館長並揚言挑戰稱「一回合還站著就算你贏」。

「館長」陳之漢是在5月14日與蔡英文總統見面的談話時，飆粗口怒嗆大陸：「有種現在打過來！」這個新聞在大陸網路上引起許多網民的憤慨，大陸知名拳王練喻軒因此在網上放話向館長挑戰。

大陸拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒(右)針對館長「有種打過來」的談話回嗆說：「打一回合你還站著算你贏！」（圖／鳳凰網）

據陸媒《鳳凰網》體育頻道報導，中國大陸拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒在得知陳之漢的言論後，在網路上公開表示，「我聽說這個叫陳之漢的台灣白癡說什麼，有種大陸現在打過來？好得很，這麼滴吧，我體重比你差多了，你來和我打，一回合你還站著的話算你贏可以不？我們對這種劣等垃圾太過容忍了！你爺爺我是業餘愛好者，WBC泰拳和拳擊的冠軍，我給你這個挑戰我的資格！臉書我發了，等這個雜種回應！」

大陸拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒登上泰拳運動雜誌。（圖／鳳凰網）

報導表示，練喻軒隨即在微信群組上分享了陳之漢與一名格鬥選手對戰的短視頻，他寫到：「哎呀呀！大家來看看這個叫囂大陸有種現在打過來的網紅館長的格鬥水準，真的是高！哈哈哈，能促成一下嗎？他和我打，一回合不倒下就贏了！拿點台灣人的氣勢出來嘛！難道只能動嘴不能動手啊？還是台灣陸戰隊養出來一群廢物？」

練喻軒在柏莎世界拳擊爭霸賽中獲勝。（圖／鳳凰網）

練喻軒接著警告陳之漢：「這就是我要收拾這個雜種的原因，這傢伙呢和大多數台灣人一樣，自己把自己騙了，以為自己真的很強大，我是全中國最最垃圾的泰拳和拳擊選手，雖然你不夠資格和我打，但我也給你機會，你打贏了我，你絕對被認可！」

報導說，練喻軒是橫跨拳擊、泰拳、自由搏擊等多棲選手，目前已拿到WBC泰拳鑽石世界金腰帶、倫批尼泰拳冠軍、WBC拳擊中量級亞洲冠軍和WKA自由搏擊冠軍等多項榮譽。

(中時電子報)