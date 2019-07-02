鍾侑芸喜愛將觀察到的社會動態用文字記錄下來。（巫靜婷攝）

高中生思辨30年台灣史，在民主開放的崎嶇路上，用年輕思維寫下世代差異造就多元民主價值，國立苗栗高中語文實驗班學生鍾侑芸用2000字細述社會動態，參加第一屆天下盃「逆風台灣」徵文比賽在名校環伺中脫穎而出，贏得高中思辨組全國第二名，創校史同時也為苗栗縣爭光。

鍾侑芸的千字論說文分析出世界潮流衝擊下，台灣民主化浪潮的起伏，花費半個月收集資料、晤談親友、查閱歷史書籍與文件，她想起文思泉湧的那2個夜晚，振筆疾書將心中體悟記錄下來，對於「法治、政府治理及民主問責」特別有感觸，她認為偏離主題的質詢如同作秀，不僅傷害民主問政的本質，也傷透人民的心。

鍾侑芸觀察父母從熱衷評論政治到漠不關己，分析造神運動後政治人物摔下神壇，經由媒體傳遞資訊，父母深信資訊正確，對政治人物大失所望，不願再付諸期待，她說，媽媽現在對於政治不再高談闊論，「都一樣，一樣爛，能養得起你們就好」這般無奈深植她的心中。

鍾侑芸表示，網路發達，年輕人不再仰賴主流媒體的播送，新興媒體的崛起，讓閱聽眾除了吃配好的「套餐」，還能自行搜尋想吃的「手路菜」，跳脫框架快速閱讀後，發現世代對於事件呈現與解讀大有不同，而自已喜愛透過文字演繹，獲獎是肯定，期盼有天能透過傳播工具幫助社會。

(中時 )