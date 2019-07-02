2019松山盃今天進行第2天賽程，松山高中迎戰今年NBA選秀會首輪中選的混血球員八村壘的母校明成高校，拚戰了40分鐘以69：72飲恨，吞下松山盃首敗，明成則是至今3戰全勝。

這場比賽從第1節19：19平手，就預告是一場比數接近的拉鋸戰，松山高中帶著5分領先進入下半場，三節打完領先只剩2分，第4節尾聲明成高校追到64：64平手，隨後雙方各進一記三分球，跟著明成山崎一涉三分打超前。

比賽剩1.55秒時，松山高中獲得最後一波進攻球權，教頭黃萬隆喊暫停佈署，發邊線球後尹麒倫拿到球，但被對方撥了一下，來不及在三分線外出手，終場明成72：69險勝，明成收下第3勝，松山則是2勝後吞首敗。

賽後松山總教練黃萬隆指出，球隊從領先到最後落敗，主要是發生失誤、被對手太容易一對一上籃得分，這些都是比賽經驗，在這樣比數接近的激戰，誰能減少不必要的失誤，就有機會帶走勝利。

黃萬隆補充，今年松山盃應邀來台的明成高校和福岡第一高校，都在為夏天的全國大賽備戰，進況非常好，可以讓國內球隊有機會學習他們的優點，「而明成高校培養出日本第一位在NBA首輪選秀中選的好手八村壘，也很希望未來台灣也有機會出現可以挑戰美國更高層級籃球的好手。」

松山高中預計8月份要到日本移地訓練，也是要和明成高校交流，至於其他訓練行程還在規劃，除了日本行，暫定都是以夏季盃賽為主來以賽代訓。

今天這場比賽，松山尹麒綸攻下全隊最高的24分，和他同樣都是高三的許浩翔贊助13分；明成高校以山崎一涉29分最佳，隊友越田大翔在上半場撞到鼻子，當場鮮血直流，退場止血後，比賽中又回到場上繼續拚戰，卻也又數度流鼻血，拚戰精神相當可敬。

(中時電子報)