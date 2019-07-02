每年夏天的籃球盛宴－瓊斯盃國際籃球邀請賽，今年男子組將破天荒，首度移師中部籃球聖地彰化體育館舉行，搭配新世代球員全面接班，讓本屆瓊斯盃未演先轟動，預料將再度引爆暑假籃球狂熱，大批球迷又將再度湧進彰化體育館，為地主中華藍、白隊加油！

本屆瓊斯盃男子組共有9隊參賽，包括日本、韓國、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼等7支外國勁旅，以及中華藍、白兩支地主隊與會，其中由於籃球世界盃在即，日本、韓國、伊朗、約旦與印尼均派出國家隊陣容來台。加拿大UBC大學也大有來頭，正是混血旅外小將譚傑龍的母校。

瓊斯盃舉辦41屆以來，首度移師彰化，籃協理事長、也是現任彰化縣議長謝典霖感性地說：「把瓊斯盃帶到彰化，是我畢生的夢想！」他細數過去擔任中華隊領隊，到如今成為台灣籃壇大家長，他希望能繼續推動籃運，更希望透過籃球來讓彰化縣更加國際化。

強敵壓境，中華隊以嶄新風貌迎戰，藍隊將由帕克（Charlie Parker）執教，楊宜峰、吳永仁出任助理教練，並由新世代領袖陳盈駿領銜，包括李維哲、林韋翰、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌、李德威與郭少傑，陣中有新世代球員接班，也有SBL老將壓陣，瓊斯盃將是球迷展望未來的絕佳機會。

藍隊陣中的陳冠全，就是彰化在地人，他高中就北上延續籃球生涯，但對家鄉的感情依舊濃厚，他說：「很開心瓊斯盃能第一次到彰化來舉辦，我相信一定會有很多在地的球迷，會進場為中華藍、白隊加油！」他身為在地人，對於接下來瓊斯盃的表現，他自信地表示，當然要努力表現，帶動比賽氣氛！

白隊則由國體大教練桑茂森、輔大教練楊哲宜與台師大教練王志群領軍，成員包括包含賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、黃泓瀚、周桂羽、蘇士軒、范士恩、謝宗融、曾祥鈞與孫思堯，陣中有旅外好手，也有UBA表現精彩的新秀球員，實力甚至不遜於藍隊，更將打出年輕球員的氣勢。

上季效力寶島夢想家的吳永盛，再度代表中華隊白隊出賽，本屆瓊斯盃也算「半個地主」，他認為彰化的熱情球迷，絕對會讓首次進軍彰化的瓊斯盃熱鬧滾滾，他期待全台各地的球迷都能進場，為中華藍、白隊加油打氣！

除了本土球員的表現引人目光，本屆瓊斯盃在籃協強力主導下，藍、白兩隊皆有測試洋將參賽，包括藍隊身高208公分擁有四年NBA經歷的皮特曼（Dexter Pittman）與白隊身高211公分的佛洛維斯（John Florveus），兩人的表現將可能決定未來中華隊歸化球員人選，也是一大焦點！

首次移師彰化體育館的男子組賽程，將於7月12日開打，開幕戰將是經典戲碼，由中華藍迎戰日本隊，而下午一點由中華白力拚加拿大隊。男子組賽程前半段7月12日至16日在彰化體育館進行，18日起轉戰新莊體育館，21日的最終戰則是傳統宿敵對決，中華藍迎戰韓國隊。

(中時電子報)