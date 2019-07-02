中正二分局思源所員警協助雷姓老翁回家。〔謝明俊翻攝〕

萬華分局漢中所員警協助陳姓老翁回家。〔謝明俊翻攝〕

北市捷警隊3分隊協助老婦尋女。〔謝明俊翻攝〕

執政政府聲稱全力推動長照2.0，來全力照護老人，但台北市警局所屬文山一分局等單位，2日一口氣就公布4起失智老人走失迷途，被警方協助照護送回家的案例，顯示政府對老人照護問題，仍有極大進步空間。

一名8旬老婦日前獨自外出想要到女兒工作的美容院找女兒，老婦搭乘北市捷運到忠孝復興站後忘記女兒女美容院要如何走，在站內徘徊無助，捷警隊3分隊員警榮联慶剛好在站內執勤，發現老婦神情慌張無助，上前主動關懷，得知老婦想要找女兒卻忘了如何前往，榮員在老婦戴有防走失手環，打了女兒電話都無人接聽。經榮員耐心帶領老婦走出捷運站認路，最後找到老婦女兒工作的美容院，讓女兒對警方熱心協助感謝不已。

文山一分局木新所員警日前巡邏經過忠順街2段85巷時，發現一名老翁虛弱地坐在路邊，渾身還冒出明顯的尿騷味，員警上前關心，老翁無法明白回答員警問題，疑有失智傾向，因天氣炎熱擔心老翁中暑，員警於是先將老翁帶回派出所保護。

員警費了一番工夫都查不出來老翁身分，處理員警鄒婉琳愈看老翁愈面熟，後來想起曾經協助過老翁回家，經比對資料後確定老翁姓周，趕緊聯絡周某兒子前來領回老翁，家屬對員警熱心協助感激不已。

另一名有失智傾向的雷姓老翁，日前搭乘計程車欲到公館商圈一帶，探訪以前舊居好友，卻發現舊居業已拆除改建成停車場，老翁一時不知所措，司機只好將老翁載到轄內思源所請求警方協助處理，員警經以人臉比對系統，順利查出老翁身分，通知家屬前來帶回老翁。

萬華分局漢中所員警吳虹萱是前巡邏時，接獲通報指稱昆明街有一名迷途老人在路邊徘徊，吳員趕往找到老人，經詢問老人身分住址，陳姓老人回答出自己姓名、住址，但吳員帶著老人回家時，卻發現鐵門緊閉無法進入，員警只好將老人帶回派出所設法聯絡家屬前來。

由於陳姓老翁記不清家人連絡電話，員警透過戶役政系統查出家屬連絡資料後，終於連絡上陳姓老翁表弟，前來派出所帶回老翁，家屬對員警熱心助人感激不已。

(中時 )