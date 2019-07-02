今年大學指考數學甲少有生活情境題，而是採「直球對決」，直接考學生的數學能力。全國高級中等學校教育產業工會教師群分析，這份試題沒有超級難的題目，但也沒基本題，都是中等難度的考題，程度好的考生可以考超級好，程度差的則會覺得吃力。

全中教分析，今年數學甲較為重視應用及熟練，大多是在模擬考中常見的題目，在單選中出現費馬數，看似困難，但利用指對數便可輕鬆取分；而單選第3題的三角測量，則要對空間概念有所判斷，並大膽利用估計進行3：4：5便可快速得到結果。

今年數學甲選擇第一題出某公司尾牙舉辦「紅包大方送」活動，考機率的期望值。全中教解題老師、北一女中老師王嘉慶說，以往考卷第1題通常很簡單，但今年不一樣，即使這一題「紅包大方送」題目，也是要經過計算，不是送分題。

王嘉慶表示，今年整份數學甲的題目都是中等難度，因此程度好的考生，每一題都有能力答，預期會考得相當好；但是程度差的考生，因為沒有基本題可以拿分，寫起來會相當不順心。

全中教指出，今年數學甲會讓學生較為受到挑戰之處為多選題第7題，要考慮到兩種可能的情況，對多數學生可能會有疏漏，較不容易取分，其它命題上皆符合理組學生應具備能力，除了重觀念理解外，也要平時多做題目練習。

全中教說，計算題中，必考題型微積分的問題，今年也一樣出現，但在題目及問題設計上，著重在係數觀察的部分，透過微積分第一基本定理及各小題的引導會讓學生需要多花點心思去思考。

(中時 )