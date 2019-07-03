莊敬高職表演藝術科三年級學生謝珮筠國中時期加入熱舞社，開啟自己的學舞之路。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生謝珮筠國中時期加入熱舞社，開啟自己的學舞之路。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生謝珮筠國中時期加入熱舞社，開啟自己的學舞之路。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生謝珮筠國中時期加入熱舞社，開啟自己的學舞之路。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生謝珮筠國中時期加入熱舞社，開啟自己的學舞之路，參加校內的「莊敬少女時代」四處到學校、社區表演，累積不少經驗也更奠定自己的興趣，未來將繼續朝表演藝術領域精進，大學也將以表演藝術科為目標。

謝珮筠說，國中時期與同學一起參加校內的熱舞社，一頭栽進舞蹈的領域，從國中時期開始學舞至今，「跳舞很開心！」高中之後才會選擇表演藝術科就讀，就讀莊敬高職時則以舞蹈為主，參加校內的「莊敬少女時代」。

「表演經驗更奠定自己的興趣。」謝珮筠說，感謝學校給予一個學習、表演的平台，參加莊敬少女時代，時常到各學校、活動表演，累積相當豐富的表演經驗。

謝珮筠也提到，自認自己天分不足，但每一個舞蹈、每一個表演機會都相當珍惜，努力把自己發揮到最好，跳舞就是自己的興趣，用心去學，反正跳不好就一直練習，堅持自己的夢想。

家人也曾反對她繼續就讀表演藝術科系，如今看到她的努力也都轉為支持，成為她努力的動力。謝珮筠說，未來大學想繼續朝表演藝術領域精進，除了舞蹈外，也會學習戲劇等不同領域，充實自己的實力。

莊敬高職的師長對於謝珮筠印象深刻，對於她的學習態度讚譽有加，從她的身上看到年輕人的熱情與活力，「非常認真學習的學生。」

(中時 )