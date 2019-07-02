網紅「館長」陳之漢於7月1日和郭台銘爬象山做直播後，中國拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒於2日再度發布視頻約戰館長，表示：「陳之漢你跟蔡英文、郭台銘這些台獨份子做活動，我都不care！我只想知道，你陳之漢有沒有膽量跟我打一場!」

「館長」陳之漢5月與總統蔡英文見面做直播時，對蔡英文強硬回應大陸大加讚賞，甚至直接飆粗口怒嗆：「中共有種現在打過來！」

練喻軒當時即通過臉書及微信朋友圈公開做出回應稱：「我聽說這個叫陳之漢的說什麽，有種大陸現在打過來？好得很，這麽滴吧，我體重比你差多了，你來和我打，一回合你還站著的話算你贏可以不？我們對這種人太過容忍了！你爺爺我是業餘愛好者，WBC泰拳和拳擊的冠軍，我給你這個挑戰我的資格！臉書我發了，等他回應！」

「館長」陳之漢對於練喻軒5月時的約戰至今沒有回應，但就在陳之漢與鴻海集團創辦人郭台銘於7月1日相約爬象山並合體直播後，練喻軒於2日中午在youtube發表視頻再度約戰館長。（網址：https：／／www.youtube.com／watch？v=p_Hv1-Kt7tw）

練喻軒在影片中表示，館長陳之漢今天跟蔡英文、明天跟郭台銘這些「台獨份子」一起做活動，我都不care這些東西，我也管不到，因為這是國家大事，我只想知道你（陳之漢）有沒有這個膽量跟我打一場，我體重比你輕，我也不在乎你有沒有（拳手）資格，不用說贏不贏我這種浮誇的話，你（陳之漢）只要一回合、3分鐘之內不被擊倒，你（陳之漢）就贏了。

練喻軒是中國橫跨拳擊、泰拳、自由搏擊的多棲選手，目前已拿到WBC泰拳鑽石世界金腰帶、倫批尼泰拳冠軍、WBC拳擊中量級亞洲冠軍和WKA自由搏擊冠軍等多項榮譽。

練喻軒約戰館長陳之漢

(旺報 )