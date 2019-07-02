高美濕地入夏後遊客如織，美堤街大車小車爭道，還有行人穿越馬路，險象環生。（讀者提供）

高美溼地假日遊客如織，陳姓民眾向本報投訴「上周六去高美溼地，接駁車居然停駛了！

美堤街大車小車爭道，還有行人穿越，險象環生。」交通局表示，由於冬季遊客減少，去年檢討之後，決暫停接駁車服務，近日暑假來臨，遊客逐漸湧現，正在研議中，可望復駛。

假日傍晚時分，高美溼地人潮湧現，遊客湧入踏浪、看夕陽，造成美堤街交通阻塞。台中市交通局為整頓違規停車及人車爭道亂象，去年4月起實施假日交通管制，下午2時至晚上8時禁止汽機車進入，並提供免費接駁車服務，或轉乘iBike進入溼地，有效紓解美堤街壓力。

陳姓投訴人表示，去年與家人去高美溼地，將車停在停車場，再搭接駁車進入，今年舊地重遊，在停車場傻傻等，一問之下，才知道接駁車居然不開了！」投訴人指出，沒有交通管制，小客車、遊覽車湧入美堤街，還有ibike爭道，甚至行人跨越美堤街，險象環生。

交通局長葉昭甫解釋，高美溼地去年4月17日實施交通管制，例假日下午2時至晚間8時禁止汽機車進入美堤街，但12月1日起進入觀光淡季，因此取消例假日管制及接駁服務，由執勤員警及義交視壅塞情形而管制的彈性方式。

葉昭甫說，因應暑假旅遊旺季，交通局將再次實施例假日交通管制，並規畫接駁車往返第二停車場、第一停車場及高美濕地木棧道。另外，為避免高美溼地周邊道路衍生人車爭道等亂象，將引導遊客車輛至鄰近的第一及第二停車場停放，相關交管措施將於近期實施。

(中時 )