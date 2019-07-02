西門町雨太大，空服員「真快閃」！她們先改成往北車地下街移動中。（賴佑維翻攝）

因為今下午的一場暴雨，西門町的快閃活動受到影響，空服員在臉書社團說，「人在西門町，但是雨太爆大了，我們先往北車地下街移動....」。

快閃活動由在西門町，改至北車地下街。(圖/桃園市空服員職業工會FB)

長榮空服員工會在今(2)日走上凱道抗議！原長榮罷工空姐預計於今(2)日在西門町快閃發貼紙，並且預告下午將在台北市鬧區舉行「長榮空服罷工快閃」活動，目標是提振士氣與號召民眾響應。但是因為下雨一場暴雨襲擊，由於雨勢過大，工會代表出面告知活動取消，改至前往台北車站。

空服員則將兵分多路舉辦「一起陪長榮空服快閃活動」，從今天開始，每天下午四點到晚上八點，空服員可能會出沒在：西門町、公館、華山、師大、南西新光三越、信義威秀等地。

不過，因為今下午的一場暴雨，西門町的快閃活動受到影響，空服員在臉書社團「一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike」PO文說，「人在西門町，但是雨太爆大了，我們先往北車地下街移動....」。有網友表示支持，留言「辛苦了！注意安全！身體要顧好」、「衝衝衝…辛苦了」、「這次是硬戰」。

臉書社團「綠絲帶活動 / Green Ribbon Campaign」有人轉發西門町快閃取消的訊息：「真的快閃，2秒好幽默」。其他網友看了紛紛笑翻，「看來老天爺也不支持」、「不要為難公主！又不是航勤弟兄！」、「他們真的不覺得很像兒戲嗎」、「兩秒根本就是路過，連喊口都不夠用啊！」

(中時電子報)