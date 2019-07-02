王柏融在2下擊出中間安打，該局火腿狂灌8分，奠定勝局。（嵌入自FOX體育台）

6連敗的北海道日本火腿鬥士今天回到主場迎戰西武獅，「台灣大王」王柏融擔任第5棒左外野手，在2局下擊出中間安打，並連4戰回本壘得分。火腿於該局狂攻8分，奠定勝基，終場以9比1痛宰西武，中止6連敗。

王柏融連3戰敲安，6局下又擊出右外野安打，7局打完被横尾俊建入替。大王此役4支2，跑回1分，打擊率從賽前的2成90上升至2成94。

火腿今天推出左投加藤貴之先發，2局下就有打線相挺吃下定心丸。火腿4棒中田翔率先安打上壘，王柏融面對西武右投高橋光成處於2好1壞球數劣勢，但冷靜逮住1顆失投的外角偏高135公里沉球，擊出穿越二壘壘包的中間安打，讓中田翔攻上二壘得點圈。

火腿攻勢一發不可收拾，接著渡邉諒、宇佐見真吾連續擊出二壘打，清水優心、石井一成、西川遥輝追加一壘打，杉谷拳士再以二壘打打退高橋光成，火腿連續擊出8安，這局總共打了11人次，直到大王的三壘飛球被接殺才3人出局。

王柏融6局下面對西武第3任投手松本直晃，再擊出右外野安打。火腿全場擊出18安，先發投手加藤貴之投滿5局僅被擊出3安，沒有失分，西武直到7上才靠外崎修汰的左外野陽春炮打破鴨蛋，但落後太多無力回天。

(中時電子報)