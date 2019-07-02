酗酒成癮的鄭女去年5月間被發現陳屍永和住處，腹部受嚴重撞擊導致脾臟破裂、腹腔出血致死，警方原將矛頭指向李姓男友，不料案情急轉直下，由於死者姊姊及好友都證稱，情侶間感情穩定，從未有施暴狀況，且死者本身罹患貧血、眩暈、肝衰竭等症況，檢方認定鄭女為暈眩自摔致死，今將李男予以不起訴。

去年5月9日晚間11時許，警方接獲李男報案，指稱一進家發現女友臥倒床邊，救護人員到場後評估已死亡2小時以上，臉部、兩側耳後、軀幹及四肢多處皮下出血，死因不明，經法醫解剖鑑定，死者曾遭毆打，懷疑遭李男施暴，依殺人罪嫌將他移送。

李男訊問時否認殺人，辯稱鄭女患有酒精性肝硬化，每月都要至醫院回診，加上她身體不好又愛飲酒，只要跌倒撞傷瘀青很難痊癒，去年3、4月間鄭女酒癮復發，不慎在住處1樓跌倒，氣到一度冷戰，直到5月經友人告知鄭女情緒不穩，經常哭泣，主動關心才又和好，之後感情很穩定。

李男說，5月間鄭女說身體不適，本來打算9日要陪她看診，但當天下午1時，抵達她的住處時，發現她在吐且全身無力，地上還有排泄物，決定讓她繼續休息，下午5點多，李男出門上班，當晚11點多下班返回住處時，才發現鄭女倒臥床邊。

鄭妹證稱，姊姊和李男交往多年，感情很好，應該沒有殺人動機；死者的王姓友人也說，兩人幾乎不曾吵架，相處融洽，李男也常陪鄭女去看醫生，曾經看過鄭女身上有瘀青，對方回答因患有貧血、暈眩，常在跌倒撞傷，才會傷痕累累。

檢方根據相關人證物證，認定李男無殺人動機，鄭女腹部鈍傷的致命傷是因一時暈眩、步伐不穩跌倒撞傷，造成脾臟破裂腹腔出血，身上多處瘀青也是日常生活自行撞傷所致，今將李男不起訴處分。

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(中時 )