員生醫院健康驛站咖啡館內有一處咖啡傳情牆面，鼓勵同仁以咖啡杯套彼此留言表達感謝，也成為蕭漢元速寫畫的畫紙。(謝瓊雲攝)

過去記者的實務訓練，練就出快速觀察現場與思索構圖的專業，讓蕭漢元的速寫畫多了許多動人細節。(謝瓊雲攝)

各式的枯枝筆，工具材料取自家裡庭院的芭樂樹，各種植物種子，不消十分鐘就畫得十分細緻逼真。(謝瓊雲攝)

以芭樂枯枝筆削成馬克筆尖沾取墨水後，完成的速寫畫頗有水墨畫的筆觸。(謝瓊雲攝)

彰化縣員青藝術協會前理事長蕭漢元是資深媒體人，3年前他放下攝影鏡頭轉換跑道，工作之餘以各式工具畫筆，累積大量速寫創作，除了辦展也指導上百名學員以30分鐘完成速寫畫，體會1800秒的感動。

49歲的蕭漢元現職員榮醫療體系公關組專員，利用記者專業替各科醫師拍攝剪輯衛教短片，讓患者夠過影片教學配合醫囑。十年前他開始自學油畫，視名列世界百大的華人藝術家龐均為偶像，經常與在地畫家相約至澎湖和金馬離島寫生，在員林戶政所開個展時，開幕人潮還創下紀錄。

蕭漢元說，很多人不解為何攝影記者會畫畫，其實許多影像工作者專業訓練與經驗累積，練就觀察與快速思考構圖能力，讓他愛上速寫，也在臉書社團「速寫台北」與同好交流，分享各種風格速寫畫作，不斷嘗試精進各種速寫技巧，近期最愛以自家院子裡修剪下的芭樂樹枯枝筆，削成各種筆尖沾取墨水創作。

2016年開始擔任大村鄉駐鄉藝術家後，開始開班授課，學員從小學生到八旬老翁，除了受邀到社頭鄉、北斗鎮小班授課，院內速寫班除了志工、眷屬，連得輪班的護理師都來學，透過畫筆抒壓自我療癒。

蕭漢元說，速寫風潮正盛，只要帶上簡單畫具和一本素描本，隨處隨時可畫，透過雙眼與雙手，30分鐘內描繪一張圖片、呈現一個故事，記錄當下心中的感動。

(中時 )