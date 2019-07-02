彰化縣員青藝術協會前理事長蕭漢元是資深媒體人，3年前他放下攝影鏡頭轉換跑道，工作之餘以各式工具畫筆，累積大量速寫創作，除了辦展也指導上百名學員以30分鐘完成速寫畫，體會1800秒的感動。
49歲的蕭漢元現職員榮醫療體系公關組專員，利用記者專業替各科醫師拍攝剪輯衛教短片，讓患者夠過影片教學配合醫囑。十年前他開始自學油畫，視名列世界百大的華人藝術家龐均為偶像，經常與在地畫家相約至澎湖和金馬離島寫生，在員林戶政所開個展時，開幕人潮還創下紀錄。
蕭漢元說，很多人不解為何攝影記者會畫畫，其實許多影像工作者專業訓練與經驗累積，練就觀察與快速思考構圖能力，讓他愛上速寫，也在臉書社團「速寫台北」與同好交流，分享各種風格速寫畫作，不斷嘗試精進各種速寫技巧，近期最愛以自家院子裡修剪下的芭樂樹枯枝筆，削成各種筆尖沾取墨水創作。
2016年開始擔任大村鄉駐鄉藝術家後，開始開班授課，學員從小學生到八旬老翁，除了受邀到社頭鄉、北斗鎮小班授課，院內速寫班除了志工、眷屬，連得輪班的護理師都來學，透過畫筆抒壓自我療癒。
蕭漢元說，速寫風潮正盛，只要帶上簡單畫具和一本素描本，隨處隨時可畫，透過雙眼與雙手，30分鐘內描繪一張圖片、呈現一個故事，記錄當下心中的感動。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。