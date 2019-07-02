因《太陽的後裔》相戀的宋仲基、宋慧喬上周宣布結束1年8個月婚姻，正在進行離婚調解，婚變主因滿天飛，有一說指宋仲基父親先前無奈兒子談姊弟戀結婚，但此傳言已被當事人否認。最近韓媒訪問到宋仲基爸爸的朋友，對方說在新聞爆出前，宋父不知道兒子要離婚，被告知後十分受打擊，最近都閉關在家呈現失聯狀態。

今年初雙宋傳出感情亮紅燈，經紀公司否認後，上周竟大逆轉，雙宋透過公司證實已申請離婚調解，一開始傳婚變跟小孩、工作問題有關，但也有人猜測是否是家人因素，但不久網友便挖出去年宋慧喬新劇《男朋友》上映時，宋仲基的爸曾在通訊軟體幫忙宣傳新劇的截圖，力證喬妹和公公感情沒問題。

韓媒《dtnews24》最近到宋仲基老家大田採訪，除了在「宋仲基博物館」已不見《太陽》周邊，更訪問到宋爸爸的朋友，他透露雙宋宣布離婚前一天，曾和宋父及一群朋友喝酒聚餐，宋父看來心情很好，似乎完全不知兒子隔天要公開離婚消息，因此受到衝擊，最近都待在家裡，打電話也沒人接，朋友們都很擔心。

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(中時電子報)