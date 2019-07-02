Dior 2019秋冬高級訂製服大秀選在品牌發源地：蒙田大道30號舉辦，《神力女超人》蓋兒加朵（Gal Gadot）、劉嘉玲等中西重量級女星都前往看秀。劉嘉玲說：「我好喜歡黑白色，因為不會過時。」也對於秀上模特兒的行走腳步聲、音樂很有感覺，「很有Dior的歷史，彷彿Dior先生就在這個空間裡。」

透過模特兒身上印的文字「are Clothes Modern？」，Dior反思著當代服裝的意義。（Dior提供）

開場第一套服飾，模特兒的白袍禮服上印有「are clothes modern？（服裝是否仍然時宜）」標語，這是建築師Bernard Rudofsky於1944年在MoMa的展覽文本內容，正是創意總監Maria Grazia Chiuri本季對服裝、身體與當代文化的思考。

劉嘉玲遊歐順便看秀，以毛呢外套搭配幾何波點百摺裙，典雅知性造型出席Dior 2019秋冬高訂秀。（CFP）

以古神殿的女性雕像廊柱為靈感，模特兒幻化為風、火、水、土等煉金元素女精靈，演繹著希臘風格的長、寬袍。單肩剪裁或垂墜設計，沒有鮮明線條，反而是藉由女性身形姿態賦予禮服輪廓。純黑色回歸，黑色網紗是本季最重要的裝飾物，無論是搭在晚裝內、網紗手套、面紗、短褲，甚至是網紗羽毛狀的平底鞋。蕾絲、皮革、羽毛、緹花等異材質混搭把黑色玩得很有層次，展現女性柔美地強勢態度。

Dior經典的Bar Jacket有了交叉領口與寬袖設計，並帶有濃濃的暗黑新風格。（Dior提供）

Dior本季有許多單肩剪裁或垂墜設計。（Dior提供）

壓軸登場的模特兒穿上仿Dior總部的「方形房子裝」，向明顯起源地致敬。（Dior提供）

(中時 )