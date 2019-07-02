海軍下轄反潛航空大隊701作戰隊一名林姓少校飛官，去年6月份在蘇澳擔任東部海域反潛直升機警戒組副駕駛，竟然在待命期間，未填寫假單，僅以口頭表示要前往花蓮進行招募及公祭為由擅離職守，經官兵檢舉，海軍調查後認為林員有向長官口頭報備並核準，但程序未完備有疏失，將其記申誡處分。

據了解，林姓少校目前為海軍反潛航空大隊S-70C反潛直升機少校副駕駛，去年6月20日到22日間，林員與組員負責蘇澳海域警戒任務，本應要隨時進行待命任務，但當時適逢長官前往花蓮進行招募活動及參加公祭，林員在長官口頭同意下也陪同前往，但是卻未完成請假程序，僅以口頭報備。事後有官兵認為擔任警戒任務期間，卻還去參加營外活動，此舉相當不當，恐怕影響勤務，於是向上檢舉。海軍為此立案調查。

另外林員也遭檢舉，去年10月與家人爭吵後，曾酒醉持刀與岳父吵架，遭到警方以違反社會秩序維護法移送法辦，裁處罰金2千元。據了解，海軍飛行員有嚴格規定，若因個人言行不檢或家庭因素影響就需停飛，列入安全考核，經考核無虞後，才可繼續飛行。

但林員卻未經此程序正常飛行，而引起部隊內其餘官兵不滿，又向長官檢舉，又遭海軍再記申誡一支。

海軍艦隊指揮部表示，反潛航空大隊林姓少校遭檢舉於去年6月下旬擔任警戒待命副駕駛期間疑擅離職守，經單位調查林員當日向組長核備前往花蓮執行招募及公祭行程，惟未完成書面請假程序，依「陸海空軍懲罰法」處申誠1次處分；另同年10月林員酒後失態遭警移送，經橋頭地方法院簡易庭審理終結，依違反「社會秩序維護法」裁罰新臺幣2千元整，另依「陸海空軍懲罰法」記申誠1次處分。

海軍艦隊指揮部強調，針對林員行政疏失及個人營外行為，將持續要求部隊遵守各項軍法紀規定，建立官兵營內外守法觀念，維護軍紀榮譽。

(中時電子報)