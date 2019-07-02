最新一集007電影《Bond 25》又傳負面新聞。電影原邀請71歲老牌黑人女星葛莉絲瓊斯（Grace Jones）飾演女殺手，但近日傳出葛莉絲不滿對白太少、出場時間不夠，決定不演。

葛莉絲瓊斯（右）曾於1985年的《007：雷霆殺機》飾演女殺手「梅」，與羅傑摩爾有不少對手戲。（資料照片）

葛莉絲曾於1985年的《007：雷霆殺機》搭檔羅傑摩爾（Roger Moore），外界非常期待這位龐德女郎34年後再拍007電影。但據外媒報導，原本預計安排葛莉絲與男主角丹尼爾克雷格（Daniel Craig）有場精彩對手戲，但葛莉絲到達片場後才知道精彩對手戲不過是「客串」，不滿戲份太少憤而拂袖離去。

《Bond 25》開拍以來風波不斷，歷經導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）因資金談不攏辭職，丹尼爾克雷格急速奔跑不小心滑倒慘摔，腳踝受傷停工開刀休養2周，松林片廠發生爆炸意外炸傷工作人員，以及女廁傳出被外人偷裝針孔攝影機拍攝等各種意外，命運多舛。電影目前仍暫定2020年4月上映。

(中時 )