疑似直-20艦載型與055大驅進行匹配試驗 20:482019/07/02 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸媒披露，疑似直-20艦載型直升機等比模型與055驅逐艦進行匹配試驗。（取自鳳凰網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前大陸某新型艦載直升機等比模型搭配在055新型驅逐艦上，進行適配試驗的最新照片曝光，由外形來看，高度疑似直-20艦載型，塗裝亦為海軍灰。 陸媒網站文章指出，直-20為大陸自行研發的新一代中型通用直升機，既然為通用直升機、艦載也是重要用途之一。直-20艦載型能配備更多的反潛裝備，提升大陸海軍的反潛能力。 (旺報 ) #直升機 #大陸 #通用 #海軍 #配備 也許您會感興趣 推薦閱讀 英女王號航艦承包商將助日改裝出雲級輕航母 00:142019/06/28 軍事 工商社論》擴大吸收新外資是大陸的新挑戰 04:092019/06/28 財經要聞 宇峻新作連發 H2動能回溫 04:102019/06/28 證券．權證 國安無限上綱 台灣愈變愈窮 04:102019/06/28 時論廣場 蘇揆核定近2800萬 強化國道警配備 18:342019/06/28 社會 泰人樂天知足 台商拓展消費市場 04:092019/06/30 焦點新聞 專家傳真－第一手直擊廈門愛情產業鏈 04:102019/07/02 財經要聞 台灣還要繼續自我感覺良好？ 04:102019/07/02 時論廣場 貿易戰中場休息 穆迪立即確認台灣主權評等 16:332019/07/02 財經 美阿帕契攻擊直升機或被傾轉旋翼機取代 18:232019/07/02 軍事 軍事熱門新聞 4國軍艦穿梭南海 陸射東風21D發威 - 軍事 美阿帕契攻擊直升機或被傾轉旋翼機取代 - 軍事 黑鳥SR71飛行員透露3馬赫時如何觸摸上帝的臉 - 空軍 疑似直-20艦載型與055大驅進行匹配試驗 - 軍事 - 旺報 不理中共射導彈 美恢復瀕海戰艦部署南海 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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