日前大陸某新型艦載直升機等比模型搭配在055新型驅逐艦上，進行適配試驗的最新照片曝光，由外形來看，高度疑似直-20艦載型，塗裝亦為海軍灰。

陸媒網站文章指出，直-20為大陸自行研發的新一代中型通用直升機，既然為通用直升機、艦載也是重要用途之一。直-20艦載型能配備更多的反潛裝備，提升大陸海軍的反潛能力。

(旺報 )